Умерла актриса Екатерина Градова

Актриса Екатерина Градова на сцене Театра Сатиры. Архивное фото Фото: Малышев Николай/Фотохроника ТАСС

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова, известная своими ролями в фильмах "Семнадцать мгновений весны" и "Место встречи изменить нельзя", умерла на 75-м году жизни, написала ее дочь, актриса Мария Миронова, в своем инстаграме.

Екатерина Градова родилась 6 октября 1946 года в Москве. Актриса была замужем за Андреем Мироновым, их дочь Мария Миронова также стала актрисой театра и кино.

Наибольшую известность получила как киноактриса, когда в 1973 году на экраны вышел телефильм "Семнадцать мгновений весны", в котором она сыграла радистку Кэт.