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"Золотой глобус" как лучшая комедия получил "Борат 2"

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Картина "Борат 2" режиссёра Джейсона Уолинера получила "Золотой глобус" в номинации "Лучший фильм - комедия или мюзикл".

78-я церемония вручения наград премии Голливудской ассоциации иностранной прессы проходит в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке в понедельник по московскому времени.

В категории кроме картины были представлены "Гамильтон" Томаса Каила, "Мьюзик", режиссером которого стала певица Сиа, "Зависнуть в Палм-Спрингс" Макса Барбакова и "Выпускной" Райана Мерфи.

Исполнитель главной роли в фильме Саша Барон Коэн был удостоен "Золотого глобуса" как лучший комедийный актёр. На звание лучший актер в мюзикле/комедии также претендовали Лин-Мануэль Миранда ("Гамильтон"), Дев Патель ("История Дэвида Копперфилда"), Джеймс Корден ("Выпускной") и Энди Сэмберг ("Зависнуть в Палм-Спрингс").

Награды за лучшую женскую роль в комедии удостоена Розамунд Пайк ("Аферистка"). Конкуренцию ей составили Мария Бакалова ("Борат 2"), Кейт Хадсон ("Мьюзик"), Мишель Пфайффер ("Уйти не прощаясь") и Аня Тейлор-Джой ("Эмма").

"Золотой глобус" - американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах. Премия "Золотой глобус" вручается каждый год в январе по результатам голосования примерно 90 международных журналистов, живущих в Голливуде. Из-за пандемии коронавируса церемония была перенесена на конец февраля.

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