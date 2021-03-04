Полуразрушенный Дом Говинга изъяли у собственника в пользу Ленобласти

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Выборгский городской суд Ленинградской области принял решение об изъятии у собственника памятника архитектуры регионального значения - дома Говинга. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, такое решение принято в связи с ненадлежащим содержанием здания.

В ближайшее время начнут переговоры с собственником о цене за изымаемую недвижимость.

В начале марта 2020 года власти Ленобласти оценивали стоимость восстановления дома Говинга в 300 млн рублей. В пресс-службе правительства отмечали, что сразу же после передачи здания в собственность области регион готов провести первоочередные противоаварийные и консервационные работы. Как пишут защитники здания на сайте, посвященном книготорговцу Виктору Говингу, у дома осыпаются стены, нет крыши, местами провалились полы.

Дом книготорговца Говинга был построен в 1903-1904 годах по проекту финского архитектора Карла Хорда Сегерстадта. До войны в здании находились магазин антикварной книги, мебельный, канцелярский магазины, фотографическая мастерская, газовая контора. После войны дом стал жилым. В конце 80-х годов прошлого столетия здание расселили и пытались реконструировать под гостиницу. Однако этого не случилось, дом стал разрушаться.

Интерьеры были выполнены с использованием лепнины, мозаики и изразцов. В центре здания находился двор-сквер с выразительными коваными решетками. Здание считалось одним из самых выдающихся образцов модерна как в Выборге, так и в Финляндии. Дом Говинга является памятником архитектуры регионального значения.