В Крыму установили датировку всех значимых построек Ханского дворца

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Ученые Крымского федерального университета (КФУ) восстановили исторические этапы существования Ханского дворца в Бахчисарае (Крым) от его возведения до начала XX века. Об этом сообщила пресс-служба вуза в понедельник.

Археологи впервые получили полную информацию о культурных напластованиях комплекса примерно на 70% его современной территории. Новые данные раскрывают основные этапы строительной истории Ханского дворца, начиная с правления крымского хана Сахиб-Гирея I (1532-1551).

"Мы выяснили, что в XVIII веке Ханский гарем включал в себя множество помещений, включая так называемый "Старый гарем", разобранный в 20-е гг. XIX в. То, что мы видим сейчас, - только остатки более глобальной конструкции, имевшей другую планировку", - приводятся в пресс-релизе слова доцента кафедры истории древнего мира и средних веков Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского Валерия Науменко.

"Знаменитая Соколиная башня, под которой был найден перстень ханской дочери, возведена на жилом комплексе XVIII века, который, вероятно, был разрушен в ходе русского погрома 1736 года. Благодаря этим и другим знаниям у нас появилась возможность восстановить не только дворец, но и недостающие особенности жизни и быта из истории Хан-Сарая", - отметил Науменко.

Работы проводились на 29 участках дворцового комплекса для открытия фундаментов различных зданий памятника в рамках разработки проекта его реставрации.

По данным ученых, теперь дворец из объекта архитектуры превращается в полноценный объект археологии. Во время работ исследователи нашли множество предметов XVI-XVIII веков, иллюстрирующих особенности культуры Крымского ханства, в частности, большое количество керамических изделий.

"Большинство из них подтвердило колоссальное влияние османской культуры на Крымское ханство. Например, речь идет о турецком фаянсе, который датируется от XVI до XVIII вв. Есть керамика, свойственная именно крымскотатарской культуре", - заявил Науменко.

Одна из отличительных черт таких предметов – раскраска снаружи линиями белого цвета с помощью жидкой глины, ангоба. Для местной поливной керамики типична монохромность.

"Отдельного внимания заслуживает коллекция курительных трубок конца XVII-XVIII века, принадлежавших жителям дворца. В ней присутствует более 400 изделий разных фасонов с арабографичными надписями, повторяющими суры Корана либо имена изготовителей трубок", - добавил доцент.

Все полученные данные специалисты КФУ занесут в книгу "Археология Бахчисарайского дворца".