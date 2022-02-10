Противоаварийные работы из-за трещины в Ханском дворце займут месяц

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В Бахчисарае Ханский дворец снова открыли для посещения, но противоаварийные работы там продолжаются, сообщила пресс-служба Минкультуры Крыма. Центральные ворота, рядом с которыми идут работы, будут закрыты.

8 февраля стало известно, что на стене одного из корпусов дворца, который сейчас используется под административные нужды, образовалась большая трещина. Это произошло во время земельных работ вокруг здания. Работы идут в связи с реставрацией дворца. Представитель заказчика реставрации дворца сказал, что стена треснула, так как у здания нет фундамента. 9 февраля дворец закрыли для посещения.

"Продолжаются противоаварийные работы на объекте "Графский корпус" комплекса сооружений "Ханский дворец" (работы запланировано провести в течение месяца). Предусмотренные планом-графиком реставрационные мероприятия по объекту будут начаты с апреля 2022 года", - сообщили в Минкультуры.

Построенный в XVI веке Ханский дворец - бывшая резиденция крымских ханов и единственный в мире образец крымскотатарской дворцовой архитектуры. Он входит в состав Бахчисарайского историко-культурного заповедника и является объектом культурного наследия федерального значения. Реставрация стоимостью около 2 млрд рублей проводится в рамках федеральной целевой программы развития Крыма.

В составе дворцового комплекса - северные и южные ворота, свитский корпус, дворцовая площадь, главный корпус, гарем, ханская кухня и конюшня, библиотечный корпус, соколиная башня, ханская мечеть, Персидский сад, ханское кладбище, гробница (тюрбе) Диляры Бикеч, гробницы Северное и Южное тюрбе, надгробная ротонда, баня "Сары-Гюзель", набережная с тремя мостами, сады и парковые сооружения, Екатерининская миля и другие объекты.