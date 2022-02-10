Поиск
Фигурное катание04:30Мужчины. Произвольная программа, финал  США Япония ЯпонияПодробнееЛыжные гонки10:00Женщины. Финал  Норвегия Финляндия ФинляндияПодробнееКёрлинг09:05Мужчины. Круговой раунд #2 Китай - Россия 4:7Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:14Заразились
на 10.02В России 13 527 845+197 076В мире 403 245 621+2 467 108

Противоаварийные работы из-за трещины в Ханском дворце займут месяц

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В Бахчисарае Ханский дворец снова открыли для посещения, но противоаварийные работы там продолжаются, сообщила пресс-служба Минкультуры Крыма. Центральные ворота, рядом с которыми идут работы, будут закрыты.

8 февраля стало известно, что на стене одного из корпусов дворца, который сейчас используется под административные нужды, образовалась большая трещина. Это произошло во время земельных работ вокруг здания. Работы идут в связи с реставрацией дворца. Представитель заказчика реставрации дворца сказал, что стена треснула, так как у здания нет фундамента. 9 февраля дворец закрыли для посещения.

"Продолжаются противоаварийные работы на объекте "Графский корпус" комплекса сооружений "Ханский дворец" (работы запланировано провести в течение месяца). Предусмотренные планом-графиком реставрационные мероприятия по объекту будут начаты с апреля 2022 года", - сообщили в Минкультуры.

Построенный в XVI веке Ханский дворец - бывшая резиденция крымских ханов и единственный в мире образец крымскотатарской дворцовой архитектуры. Он входит в состав Бахчисарайского историко-культурного заповедника и является объектом культурного наследия федерального значения. Реставрация стоимостью около 2 млрд рублей проводится в рамках федеральной целевой программы развития Крыма.

В составе дворцового комплекса - северные и южные ворота, свитский корпус, дворцовая площадь, главный корпус, гарем, ханская кухня и конюшня, библиотечный корпус, соколиная башня, ханская мечеть, Персидский сад, ханское кладбище, гробница (тюрбе) Диляры Бикеч, гробницы Северное и Южное тюрбе, надгробная ротонда, баня "Сары-Гюзель", набережная с тремя мостами, сады и парковые сооружения, Екатерининская миля и другие объекты.

Бахчисарай Ханский дворец Минкультуры

Новости по теме

Новости

В дворцы Царского Села 13 и 14 февраля пустят бесплатно обладателей трех имен

В дворцы Царского Села 13 и 14 февраля пустят бесплатно обладателей трех имен

Адель стала триумфатором Brit Awards 2022

Адель стала триумфатором Brit Awards 2022

Названы номинанты на премию "Оскар"

Названы номинанты на премию "Оскар"
Умершие знаменитости

Умер актер и режиссер Виктор Мережко

Умер актер и режиссер Виктор Мережко

Леонида Куравлева похоронят 1 февраля

Умершие знаменитости

Умер актер Леонид Куравлев

Умер актер Леонид Куравлев

В Москве открылся музей братьев Третьяковых

В Москве открылся музей братьев Третьяковых

Обладателем гран-при "Золотого орла" стали "Серебряные коньки"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });