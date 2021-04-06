Кончаловский решил снять "Дорогих товарищей!" с премии "Белый слон"

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Режиссер Андрей Кончаловский принял решение снять свою картину "Дорогие товарищи!" с номинаций Национальной премии кинокритики и кинопрессы "Белый слон" за 2020 год; по его мнению, в этом году в награде появился политический аспект.

"С сожалением вынужден сообщить, что я принял нелегкое для себя решение и прошу снять мой фильм "Дорогие товарищи!" с номинации на Национальную премию кинокритики и кинопрессы за 2020 год", - говорится в обращении режиссера, опубликованном на его странице в фейсбуке.

Кончаловский поблагодарил организаторов за номинацию, отметив, что премия всегда была для него одной из самых важных в российском кинематографе.

По словам режиссера, в этом году в категории "Событие года" в номинации представлен "публицистический проект, который может рассматриваться как политический акт, но никак не может получать оценки по критериям киноискусства. Это, как если бы передовая статья в газете "Комсомольская правда" получила премию по литературе".

Национальная премия кинокритики и кинопрессы вручается с 1998 года. Ранее награда называлась "Золотой овен", но по решению правления гильдии в 2005 году она получила название "Белый слон". Короткий список номинантов определялся по результатам голосования журналистов, пишущих о кино.

В этом году в категории спецпризов "Событие года" заявлен оппозиционер Алексей Навальный и "его творческий коллектив – за серию новаторских документальных фильмов-расследований".