Умер телеведущий Олег Марусев

Олег Марусев Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Умер телеведущий Олег Марусев, ему было 76 лет. Об этом в инстаграме сообщил актер Станислав Садальский, ссылаясь на директора Гильдии Актеров Валерию Гущину.

Олег Марусев родился в 1944 году в Ташкенте. В 1960-х он работал в театре Геннадия Юденича "Скоморох", затем перешел на телевидение, где проработал с 1971 по 2006 год.

Марусев был автором и ведущим телевизионных программ: "Концерт после концерта", "С песней по жизни", "После смены", "Пойми меня", "Старая квартира" и других. После ухода с телевидения он служил в московском "Театре Луны".

В 1993 году артист был удостоен звания Заслуженного артиста России, в 2005 получил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, а в 2010 году - Орден Дружбы.