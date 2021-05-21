Летом пройдет фестиваль "Органные вечера в Кусково"

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Открытие XI фестиваля "Органные вечера в Кусково" состоится в бывшей подмосковной усадьбе графов Шереметевых 29 мая.

Как сообщают организаторы, начало музыкальному смотру, который продлится до 18 сентября, положит программа барочной музыки. Произведения Баха, Генделя и других композиторов исполнит барочная капелла "Золотой век" под руководством Александра Листратова.

Фестиваль проводится в 11-й раз. Всего в рамках форума будет представлено 26 концертных программ, которые познакомят публику с шедеврами европейской и русской музыкальной классики, оригинальными программами этнической и средневековой музыки, джазовыми обработками и произведениями современных композиторов.

Среди участников концертов – художественный руководитель "Органных вечеров в Кусково", Елена Привалова, а также органисты Евгения Лисицына, Алексей Шевченко, Лада Лабзина, Анна Ветлугина, виолончелист и органист Александр Князев, альтист Сергей Полтавский, солистка Большого театра России сопрано Екатерина Щербаченко и другие.