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Российский национальный оркестр проведет Летний фестиваль в Царицыно

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Первый Летний фестиваль Российского национального оркестра пройдет в Музее-заповеднике "Царицыно" со 2 по 4 июля 2021 года, сообщили "Интерфаксу" в администрации оркестра.

В пяти концертах форума примут участие солисты и коллективы РНО, а также звезды отечественного исполнительского искусства - пианисты Андрей Гугнин, Александр Гиндин, Константин Емельянов, баянист Айдар Гайнуллин, и другие.

Фестиваль, по замыслу организаторов, сфокусирует внимание слушателей на разнообразии камерного классического и современного репертуара. Центром и главными действующими лицами фестиваля станут солисты и коллективы РНО, а также приглашенные артисты. Концерты пройдут в формате опен-эйр.

Фестиваль откроется 2 июля программой из произведений Моцарта и Шуберта. В фортепианном концерте № 23 Моцарта солировать будет пианист Константин Емельянов. Во втором отделении прозвучит Симфония № 5 Шуберта. В этот вечер за пульт РНО встанет дирижер Большого театра России Алексей Богорад.

Фортепианный квинтет Сезара Франка и Секстет для духовых и фортепиано Людвига Тюйе услышат посетители камерного дневного концерта 3 июля. К солистам РНО присоединятся пианисты Андрей Гугнин и Александр Гиндин. Вечерний концерт 3 июля откроется сочинением современного литовского композитора и виолончелиста Арвидаса Мальциса "Mozart Games". Своеобразным ответом ему станет Концерт для гобоя, скрипки, виолончели и оркестра Антонио Сальери, солирующие партии в котором исполнят музыканты РНО - Ольга Томилова (гобой), Ольга Чепижная (скрипка) и Всеволод Гузов (виолончель). Завершит вечер Третья симфония ученика Сальери - Франца Шуберта. Произведения прозвучат под управлением главного дирижера Ростовского академического симфонического оркестра Валентина Урюпина.

Концерт для всей семьи ждет посетителей парка Царицыно 4 июля. Более двадцати солистов РНО познакомят публику с инструментами симфонического оркестра, представив литературно-музыкальную композицию "Однажды все тут объявились". Слова и музыку написал композитор Андрей Рубцов. 22 пьесы познакомят детей и их родителей не только с инструментами, которые звучат в каждом концерте, но и "редкими гостями" на академических сценах - античными тарелочками, альтовой флейтой, кларнетом пикколо, контрафаготом и другими. В качестве чтеца выступит актер театра и кино Павел Галич.

Завершится фестиваль гала-программой с участием солистов РНО - Максима Рубцова (флейта), Владислава Лаврика (труба), Сергея Елецкого (кларнет). Прозвучат произведения Вивальди, Гуммеля, Россини, Пьяццоллы. В качестве приглашенного гостя выступит баянист Айдар Гайнуллин, в исполнении которого прозвучит "Татарская фантазия" Михаила Плетнева. За дирижерским пультом РНО в этот вечер - главный дирижер Армянского государственного симфонического оркестра Сергей Смбатян.

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