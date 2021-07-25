В музее Высоцкого покажут спектакль "40 лет без поэта" и "Концерт любимых песен"

В день памяти Высоцкого мероприятия пройдут также в Театре на Таганке и на ВДНХ

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В Государственном музее Владимира Высоцкого в день памяти поэта состоится спектакль "40 лет без поэта", который поставлен заслуженным артистом РФ Василием Мищенко, а также "Концерт наших любимых песен".



Поэт, актер, автор и исполнитель песен Владимир Высоцкий скончался 25 июля 1980 года.



"Эту дату всегда отмечают, в том числе и музей Высоцкого. Мы всегда в этот день работаем, приглашаем посетить музей бесплатно", - сообщил "Интерфаксу" сын артиста, директор музея, актер и режиссер Никита Высоцкий.



"Массовых мероприятий 25 июля не будет, будет активность, в основном, в интернете. Большинство фестивалей, которые в этот день проводятся по всей стране, либо перенесены, либо будут проводиться онлайн (из-за ситуации с коронавирусом). Поэтому чем-то грандиозным я не могу никого обрадовать", - отметил Высоцкий.



Спектакль "40 лет без Поэта" был поставлен Мищенко вместе со студентами его мастерской в Институте театрального искусства имени Кобзона, он повествует о важных вехах жизни и творчества Высоцкого. В "Концерте наших любимых песен" примут участие лауреаты всероссийских и международных фестивалей артистов эстрады Александр Прохоров, Сергей Годунов и другие исполнители.



В столичном Театре на Таганке, в котором артист служил с 1964 года, "Интерфаксу" сообщили, что в день памяти Высоцкого будет показан трибьют - концерт "Осторожно. Высоцкий Live". Во время концерта музыканты группы ВИА "КАМА" представят 13 песен Высоцкого в новом исполнении. Кроме того, в этот день пройдет сбор труппы театра и открытие нового 58-го сезона.



Также в оранжерее ВДНХ пройдет концерт памяти Высоцкого - "Большой Каретный", "Лирическая", "О друге", "Гимнастика", "Кони привередливые" и другие произведения артиста прозвучат в исполнении симфонического оркестра "Глобалис" и приглашенных солистов. Концерт пройдет в оранжерее павильона №14. Зрителей будут рассаживать на увеличенном расстоянии друг от друга, будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические нормы.