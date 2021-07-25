В музее Высоцкого покажут спектакль "40 лет без поэта" и "Концерт любимых песен"
В день памяти Высоцкого мероприятия пройдут также в Театре на Таганке и на ВДНХ
Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В Государственном музее Владимира Высоцкого в день памяти поэта состоится спектакль "40 лет без поэта", который поставлен заслуженным артистом РФ Василием Мищенко, а также "Концерт наших любимых песен".
Поэт, актер, автор и исполнитель песен Владимир Высоцкий скончался 25 июля 1980 года.
"Эту дату всегда отмечают, в том числе и музей Высоцкого. Мы всегда в этот день работаем, приглашаем посетить музей бесплатно", - сообщил "Интерфаксу" сын артиста, директор музея, актер и режиссер Никита Высоцкий.
"Массовых мероприятий 25 июля не будет, будет активность, в основном, в интернете. Большинство фестивалей, которые в этот день проводятся по всей стране, либо перенесены, либо будут проводиться онлайн (из-за ситуации с коронавирусом). Поэтому чем-то грандиозным я не могу никого обрадовать", - отметил Высоцкий.
Спектакль "40 лет без Поэта" был поставлен Мищенко вместе со студентами его мастерской в Институте театрального искусства имени Кобзона, он повествует о важных вехах жизни и творчества Высоцкого. В "Концерте наших любимых песен" примут участие лауреаты всероссийских и международных фестивалей артистов эстрады Александр Прохоров, Сергей Годунов и другие исполнители.
В столичном Театре на Таганке, в котором артист служил с 1964 года, "Интерфаксу" сообщили, что в день памяти Высоцкого будет показан трибьют - концерт "Осторожно. Высоцкий Live". Во время концерта музыканты группы ВИА "КАМА" представят 13 песен Высоцкого в новом исполнении. Кроме того, в этот день пройдет сбор труппы театра и открытие нового 58-го сезона.
Также в оранжерее ВДНХ пройдет концерт памяти Высоцкого - "Большой Каретный", "Лирическая", "О друге", "Гимнастика", "Кони привередливые" и другие произведения артиста прозвучат в исполнении симфонического оркестра "Глобалис" и приглашенных солистов. Концерт пройдет в оранжерее павильона №14. Зрителей будут рассаживать на увеличенном расстоянии друг от друга, будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические нормы.
О Владимире Высоцком
Поэт, актер театра и кино, автор-исполнитель песен, бард, автор прозаических произведений и сценариев Владимир Высоцкий родился в Москве 25 января 1938 года. После окончания школы в 1955 году поступил в строительный институт (МИСИ), однако оставил его, проучившись полгода. В 1956 году поступил на актерский факультет Школы-студии МХАТ. После окончания вуза в 1960 году стал работать в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина. С 1964 служил в Московском театре драмы и комедии на Таганке, где был ведущим актером труппы. В его театральной биографии около полутора десятков ролей в таких постановках, как "Жизнь Галилея", "Добрый человек из Сезуана", "Пугачев", "Преступление и наказание".
Дебют Высоцкого в кино состоялся в 1959 году, когда он сыграл эпизодическую роль в фильме "Сверстницы". За годы работы в кинематографе актер снялся в более чем двадцати пяти фильмах, среди которых "Маленькие трагедии", "Интервенция", "Хозяин тайги", "Вертикаль", "Служили два товарища", "Сказ про то, как царь Петр арапа женил", "Короткие встречи", "Плохой хороший человек". Однако народную славу ему принесла роль капитана Жеглова в фильме "Место встречи изменить нельзя" по роману братьев Вайнеров.
Как поэт Высоцкий реализовал себя прежде всего в жанре авторской песни. Первые из написанных им произведений относятся к началу 1960-х годов. Они исполнялись в кругу друзей, а позже получили широкую известность благодаря распространявшимся по стране магнитофонным записям.
25 июля 1980 года Владимир Высоцкий умер в Москве. Проститься с поэтом и актером пришли десятки тысяч людей.