В Сергиевом Посаде поставят памятник одному из создателей матрешки

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - В Сергиевом Посаде в 2022 году планируют установить памятник токарю Василию Звездочкину, который считается одним из авторов русской матрешки и который работал в этом городе с 1905 года. Об этом сообщила пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Проект представят в городе 24 августа.

Памятник сделает скульптор Сергей Сережин, мастерская которого находится в Сергиевом Посаде. Это будет фигура в человеческий рост похожего на Звездочкина токаря, который на станке изготавливает матрешку. Колесо станка сможет покрутить любой желающий.

Василий Звездочкин (1876-1956 годы) в конце ХХ века работал в мастерской Мамонтовых "Детское воспитание" в Москве. В конце 1890-х годов он выточил куклу, в которой располагались еще семь кукол меньшего размера. Также одним из создателей облика матрешки считается художник Сергей Малютин.

Расписанных матрешек в 1900 году представили на Всемирной выставке в Париже.

Открытие памятника приурочат к Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов.