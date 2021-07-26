"Ленком" осенью будет пускать зрителей на спектакли по QR-кодам

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Столичные театры с осени смогут пускать зрителей на спектакли по QR-кодам, такое решение принято столичным департаментом культуры, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.

"Мы экспериментально делаем в таком формате (вход для зрителей по QR-кодам - ИФ) три спектакля. Это распоряжение департамента культуры Москвы, это не наша самодеятельность, потому что без разрешения такое делать нельзя", - сообщил Варшавер, уточнив, что данное решение департамента распространяется на все театры, а не только на "Ленком".

Он отметил, что пускать зрителей по QR-кодам будут на три спектакля с октября, при этом билеты на эти спектакли, по словам Варшавера, уже продаются и пользуются спросом у зрителей. Как уточняется в соцсетях театра, с ноября данная система распространится на все спектакли.

В департаменте культуры Москвы на запрос "Интерфакса" пока не ответили.

В свою очередь художественный руководитель московского театра "Модерн" Юрий Грымов сообщил агентству, что пока вводить систему QR-кодов для посетителей не планируется. Театр продлил сезон из-за пандемии и пускает зрителей на спектакли в обычном режиме с 50% заполняемостью зала. При этом, как уточнил Грымов, о решении департамента ему неизвестно, но, если оно будет принято, то театр перейдет на новый формат работы с учетом всех требований.

Художественный руководитель театра Моссовета Евгений Марчелли сообщил "Интерфаксу", что систему QR-кодов в театре пока вводить не собираются. При этом он напомнил, что ранее, согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, коды были отменены. "QR-коды сейчас не рассматриваются, при этом, если смотреть на темпы вакцинации, нам бы даже было выгодно, чтобы они были введены, потому что была бы загрузка зала более 50%. Надеемся, что их не введут, но если все-таки они будут, то будем выполнять. Новых распоряжений не ждем, надеюсь, что до QR-кодов и новых ограничений не дойдем, по крайней мере в ближайшее время", - сказал он.

Пресс-атташе московского театра "У Никитских ворот" сообщила "Интерфаксу", что "пока этот вопрос (о введении QR-кодов) не решался и не обсуждался". В московском Театре имени Пушкина агентству также сообщили, что на данный момент новой системы работы не вводится. В театре Сатиры также сообщили "Интерфаксу", что о введении новой системы им неизвестно.