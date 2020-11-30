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Бекмамбетов станет худруком фильма об исчезновении малых народов

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Режиссер Тимур Бекмамбетов выступит художественным руководителем фильма "Микулай" о проблеме исчезновения малых народов, проект представили на питчинге дебютов в Минкультуры РФ в понедельник.

"Наш герой ведет очень странную, но наполненную его личным смыслом жизнь. Проект ставит проблему исчезновения малых народов, которая в период глобализации актуальна для многих стран", - сказал режиссер-дебютант Ильшат Рахимов во время представления картины. Планируется, что в главных ролях фильма сыграют Виктор Сухоруков и Варвара Шмыкова.

Очная защита игровых проектов режиссеров-дебютантов, претендующих на получение субсидии на кинопроизводство, проходила в понедельник в Минкультуры РФ.

По словам министра культуры РФ Ольги Любимовой, всего на конкурсе было "невероятное количество" проектов - 248. Экспертным советом по игровому кино режиссеров-дебютантов Минкультуры РФ были рассмотрены 172 творческих проекта, 60 из них допущены на питчинг.

Тимур Бекмамбетов Минкультуры РФ

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