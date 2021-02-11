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Сериал Бекмамбетова с пересказом библейских сюжетов покажут на фестивале в США

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов представит свой новый проект по современному пересказу библейских сюжетов для смартфонов на американском кинофестивале SXSW, который пройдет 16-20 марта.

"Проект Бекмамбетова, получивший название Swipe Righteous (букв. "Праведный свайп"), покажет, как разворачивались бы события Священного Писания, если бы главным инструментом сотворения мира стал смартфон с соцсетями и приложениями", - сообщили в пресс-службе компании "Базелевс".

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Screenlife-сериал Бекмамбетова состоит из коротких эпизодов по две-три минуты.

Идея проекта принадлежит Бекмамбетову, который стал режиссером первого эпизода о сотворении мира. Режиссерами и авторами сценария для англоязычной версии стали Саймон и Джесси Брукс, создатели популярного проекта Phony Texts в Instagram и Youtube, где истории рассказываются в форме анимированных переписок в мессенджерах.

Фестиваль SXSW проводится с 1987 года. На этот раз он пройдет с 16 по 20 марта онлайн.

Тимур Бекмамбетов сериал США

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