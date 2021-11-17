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На Тарантино подали в суд из-за его планов продать сцены из "Криминального чтива"

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Киностудия Miramax подала судебный иск против известного режиссера Квентина Тарантино в связи с его планами выставить на аукцион несколько сцен из "Криминального чтива", не вошедших в финальную версию фильма, в виде NFT-объектов.

NFT (non-fungible tokens, невзаимозаменяемые токены) - это уникальный цифровой предмет, его оригинальность и право собственности доказываются при помощи технологии блокчейн - базы данных по покупке и продаже цифровых предметов.

Miramax, выпустившая фильм в 1994 году, обвиняет Тарантино в нарушении авторских прав, а также условий его контракта с киностудией.

В иске отмечается, что Тарантино "хочет лично заработать на правах Miramax на "Криминальное чтиво".

Ранее в этом месяце режиссер объявил, что выставит на продажу семь сцен из первоначального сценария к фильму в качестве NFT, а также еще ряд материалов, включая его собственные аудиокомментарии.

"Криминальное чтиво" является вторым фильмом Тарантино. В 1994 году он стал победителем Каннского кинофестиваля, в 1995 году получил премию "Оскар" за лучший сценарий.

Miramax Квентин Тарантино

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