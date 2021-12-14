В Москве археологи за год нашли 15 тысяч ценных артефактов

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - За сезон археологических раскопок 2021 года в Москве нашли больше 275 тысяч предметов, из которых около 15 тысяч можно считать ценными артефактами, сообщил журналистам глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов. Среди находок - детские игрушки и утварь.

Минувший сезон он назвал одним из самых результативных для археологов за последние годы.

650 находок уже отреставрировали и передали в музей, добавил чиновник.

Обнаружение артефактов XII века в районе Теплых торговых рядов на Ильинки и в Богоявленском переулке, по его словам, подтверждает, что на этом месте в XII веке уже находилось экономически развитое поселение.