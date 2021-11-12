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Археологи нашли в центре Москвы артефакт XIX века

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Археологи обнаружили металлическую накладку со Всемирной выставки в Париже при проведении раскопок на улице Сретенке в центре Москвы, сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

"Это интереснейший предмет, фактически сувенир с международной выставки научных, технических и культурных достижений, прошедшей 143 года назад. Наши специалисты предполагают, что накладка крепилась на шкатулку или была ярлыком для привезенного из Парижа товара. Предстоит провести реставрацию накладки. Затем мы передадим ее в один из столичных музеев", - рассказал глава департамента Алексей Емельянов.

Он добавил, что на Сретенке часто совершаются археологические находки. К примеру, летом там была найдена обширная коллекция керамики. Большая часть предметов датируется XVI-XIX столетиями. Это связано с тем, что здесь жили торговцы и ремесленники, на Сретенке и в соседних переулках располагались лавки, аптеки, мастерские и заведения.

Всемирная выставка 1878 года (Exposition Universelle de 1878) проводилась в Париже с 1 мая по 10 ноября. Изображенное на артефакте здание - это дворец Трокадеро, который был построен для проведения мероприятия.

Среди изобретений, продемонстрированных на Всемирной выставке в Париже, были телефон Александра Белла (впервые был представлен на Всемирной выставке в Филадельфии в 1876 году), алюминиевый моноплан Феликса дю Тампля, мегафон и фонограф Томаса Эдисона.

В саду дворца Трокадеро мир впервые увидел законченную голову статуи Свободы. Искусственное освещение на выставке было обеспечено благодаря русскому изобретению - свечам Яблочкова. Павильоны выставки за время ее работы посетили не менее 13 миллионов человек.

Мосгорнаследие Москва Париж Алексей Емельянов

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