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Отреставрированы фасады старейшего здания на Люсиновской улице

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В Москве на Люсиновской улице отреставрировали фасады главного дома усадьбы Сушкиных - Кеворкова, зданию вернули исторический облик, сообщил через пресс-службу глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Кирпичное здание по адресу Люсиновская, дом 27, строение 1 со стороны улицы двухэтажное, но со двора имеет три этажа. Точной информации о годе его построки нет, эксперты относят ее к концу XVIII - началу XIX века. Это старейшее здание на Люсиновской улице.

Усадьба - выявленный объект культурного наследия. После пожара 2017 года здание было аварийным. Реставрировать его начали в марте 2020 года. В феврале 2021 года Мосгорнаследие сообщило, что в доме нашли историческую чугунную балясину, по которой восстановят ограждение лестницы.

По словам Емельянова, главному фасаду дома реставраторы вернули аттик с картушем, на картуше герб одного из владельцев дома, купца Агабека Кеворкова. Также реставраторы воссоздали парапет кровли, ажурные наличники окон, карниз и пилястры - плоские колонны.

Завершается реставрация интерьеров здания.

Городская усадьба в 1793 году принадлежала купцу Ивану Сундушникову, а в 1809 году перешла к купцу Якову Чиликину, содержателю съезжего двора Якиманской части. При пожаре 1812 года главный дом усадьбы сильно обгорел и пришел в запустение. К 1831 году владение перешло к тульскому купцу Денису Сушкину, он восстановил обгоревшее здание, оформив фасады в стиле позднего классицизма.

В 1865 году по заказу внука Дениса Сушкина архитектор Васильев перестроил главный дом усадьбы, расширив его со двора и изменив стиль убранства фасадов. В 1887 году при том же владельце архитектор Тропаревский добавил этаж к главному зданию со второны двора, поменял оконные рамы и построил вместо деревянной лестницы на антресоль каменную.

В начале ХХ века при новом владельце, купце первой гильдии Агабеке Кеворкове, главный дом отремонтировали и поделили на апартаменты владельца и съемные квартиры. В 1915 году в дом провели канализацию. После 1917 года владение было национализировано, пару лет там размещался Замоскворецкий военный комиссариат, позднее здание передали под жилье служащих наркомвоенмора и существенно перепланировали.

Москва Замоскворечье Мосгорнаследие Денис Сушкин Агабек Кеворков

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