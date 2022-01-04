Реставраторы нашли в Новгородском кремле тайную лестницу

Она станет доступной для экскурсантов после реставрации боевого хода

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Реставраторы нашли внутри стены Кремля в Великом Новгороде потайную лестницу, сообщили во вторник "Интерфаксу" в Новгородском государственном музее-заповеднике (ГМЗ), в введении которого находится большинство кремлевских памятников истории.

"Сотрудники петербургской компании "Ренессанс-реставрация" вскрыли лестницу во время ремонтно-восстановительных работ на кремлевском боевом ходу неподалеку от Златоустовской башни", - пояснил собеседник. Ранее подобных секретных лестниц в кремлевском прясле не находили.

Назначение лестницы пока остается загадкой. Реставраторы вскрыли ее не до конца. "Если она закончится над уровнем земли, то станет ясно, что лестница вела на боевой ход из каких-то помещений, пристроенных к пряслу", - предположил собеседник.

Реставраторы и музейщики затруднились датировать лестницу. "Очевидно, что это - не XIX век, маловероятно, чтобы XVIII, может быть XVII, может быть, древнее", - сказал собеседник. Датировать лестницу ученым могли бы помочь любые предметы внутри уже вскрытых помещений, однако никаких артефактов реставраторы там пока не нашли.

Чтобы ответить на вопросы о датировке лестницы и ее предназначении, сотрудники музея в настоящий момент пытаются отыскать любые упоминания о ней в летописных источниках и других документах.

Предполагается, что после реставрации боевого хода секретная лестница станет доступной для экскурсантов.

Как сообщалось, реставрационные работы на кремлевской стене начались в январе 2021 года. Стоимость работ составит около 417 млн рублей. Предполагается завершить их к декабрю текущего года.

Новгородский кремль (Детинец) является памятником всемирного значения XI-XVII веков и охраняется ЮНЕСКО. Последние масштабные работы по укреплению кремлевской стены проводились в 1993-1998 годах.