Вал Новгородского кремля получил повреждения из-за дождей

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В Великом Новгороде вал Кремля получил повреждения во время сильных сентябрьских дождей, сообщили "Интерфаксу" в Новгородском государственном музее-заповеднике, в ведении которого находится памятник.

"Предварительно, причиной просадок грунта могли стать дожди и переувлажнение верхнего слоя земли", - пояснил собеседник агентства.

Протяженность "трещин" составляет десятки метров, их глубина местами достигает 1 м, видимых повреждений кремлевской стены рядом с ними нет, передает корреспондент "Интерфакса".

Сотрудники музея с участием археологов и других специалистов намерены исследовать вал, чтобы установить точные причины происходящего. После этого они ликвидируют повреждения и укрепят вал. Эксперты надеются завершить работы в текущем году.

Новгородский кремль (Детинец) - памятник всемирного значения XI-XVII веков. Обрушения его стен, башен и вала происходили многократно.

По сведениям местного гидрометцентра, в сентябре в Великом Новгороде выпала тройная норма осадков.