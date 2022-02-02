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В Италии скончалась актриса Моника Витти, игравшая в фильмах Антониони

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В Италии на 92-м году жизни скончалась актриса Моника Витти, получившая широкую известность после работы в фильмах Микеланджело Антониони, сообщает в среду итальянская газета La Repubblica.

О кончине актрисы сообщил ее супруг Роберто Руссо. Долгие годы Витти страдала болезнью Альцгеймера и не появлялась на публике.

Актриса родилась в 1931 году в Риме, ее настоящее имя Мария Луиза Чечарелли. Она пять раз была удостоена национальной итальянской премии "Давид ди Донателло" за лучшие женские кинороли.

Широкую известность она обрела благодаря работам в фильмах Антониони - Моника Витти сыграла в таких кинокартинах, как "Приключение", "Ночь", "Затмение", "Красная пустыня".

В конце 80-х годов она закончила кинокарьеру, но продолжила работу на телевидении и в театре. В 1995 году на Венецианском кинофестивале ее удостоили премии "Золотой лев за карьеру", которую вручают за совокупность достижений в сфере кинематографа.

Хроника 05 января 2019 года – 02 февраля 2022 годаУмершие знаменитости
Италия Моника Витти

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