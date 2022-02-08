Кокоревское подворье в Москве отреставрируют и сделают жилым

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Власти Москвы разрешили превратить в жилье выявленный объект культурного наследия, Кокоревское подворье на Софийской набережной. По заявлению MR Group изменен вид разрешенного использования участка, на котором расположено подворье, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.

Предприниматель Василий Кокорев к 1860 году объединил несколько участков на Софийской набережной. Там он по проекту архитектора Ивана Черника за четыре года построил четырехэтажный комплекс, который состоял из гостиницы и торговых площадей со складами. В Кокоревском подворье в разные годы жили или останавливались художники Иван Крамской и Василий Поленов, писатели Лев Толстой, Дмитрий Мамин-Сибиряк, композитор Петр Чайковский. Кокорев в 1889 году продал подворье, гостиница там сохранялась до революции, а затем здание перешло к оборонному ведомству и было надстроено несколькими этажами.

Изменение вида разрешенного использования позволит на участке площадью около 0,28 га отреставрировать здание 1860-1867 годов постройки и приспособить его под жилье, заявили чиновники. Фактически там хотят частично построить заново шестиэтажный корпус - второй по значению в историческом ансамбле подворья. Из-за работ в соседнем здании в начале 2000-х годов правая часть корпуса оказалась на грани обрушения и была разобрана. Сохранившаяся часть находится в неудовлетворительном состоянии.

Руководитель Москомстройинвеста Анастасия Пятова заверила, что после достройки здание будет не больше первоначального исторического.

В 2019 году сообщалось, что корпус Кокоревского подворья 1861 года постройки был включен в проект комплекса апартаментов "Царев сад". Инвестором и застройщиком проекта был "Сбербанк Капитал", который получил проект в счет долгов по кредиту как непрофильный актив в 2005 году. Также сообщалось, что в процессе строительства проект пришлось пересматривать и снести часть здания.