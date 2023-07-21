В центре Москвы начали реставрировать Кокоревское подворье

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В Москве на Софийской набережной начали реставрировать фасад здания Кокоревского подворья, объекта культурного наследия XIX века, сообщили в пресс-службе столичного стройкомплекса.

В феврале 2022 года московские власти изменили вид разрешенного использования (ВРИ) в отношении участка на Софийской набережной и разрешили превратить Кокоревское подворье в жилой дом.

Заммэра города Андрей Бочкарев пообещал, что реставраторы воссоздадут утраченную в 2000 году восточную часть памятника, а также композиционную доминанту главного фасада здания - центральную проездную арку с жилой антресолью.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова добавила, что общая площадь объекта составляет более 18,7 тыс. "квадратов". Завершить строительство планируют в 2026 году.

Предыдущая реставрация подворья завершилась в 2019 году. Тогда сообщалось, что корпус Кокоревского подворья 1861 года постройки был включен в проект комплекса апартаментов "Царев сад". Инвестором и застройщиком проекта был "Сбербанк Капитал", который получил проект в счет долгов по кредиту как непрофильный актив в 2005 году. Также сообщалось, что в процессе строительства проект пришлось пересматривать и снести часть здания.

Жилой дом расположен по адресу: Софийская набережная, земельный участок 34/3 (ЦАО) и рассчитан на 49 квартир.

Предприниматель Василий Кокорев к 1860 году объединил несколько участков на Софийской набережной. Там он по проекту архитектора Ивана Черника за четыре года построил четырехэтажный комплекс, который состоял из гостиницы и торговых площадей со складами. В Кокоревском подворье в разные годы жили или останавливались художники Иван Крамской и Василий Поленов, писатели Лев Толстой, Дмитрий Мамин-Сибиряк, композитор Петр Чайковский. Кокорев в 1889 году продал подворье, гостиница там сохранялась до революции, а затем здание перешло к оборонному ведомству и было надстроено несколькими этажами.