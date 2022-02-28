Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:38

Отменены концерты оркестра Мариинского театра в Парижской филармонии

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Парижская филармония отменила запланированные на апрель концерты оркестра Мариинского театра под руководством дирижера Валерия Гергиева из-за событий, связанных с Украиной.

Отменены выступления, намечавшиеся на 9 и 10 апреля в Большом зале Пьера Булеза уже отменены", - говорится в сообщении на сайте филармонии.

Ранее Концертный зал Карнеги-холл в Нью-Йорке сообщил что Гергиев не будет руководить Венским филармоническим оркестром на трех концертах, его место занял канадец Янник Незе-Сеген. Миланский театр Ла Скала потребовал от дирижера сформулировать его позицию в отношении военной операции на Украине.

Обстановка в городах Украины

10
Последствия обстрела в КиевеЖители Харькова укрываются в метрополитенеЖитель МариуполяЖурналисты ищут убежище в подвале гостиницы Краматорска во время обстрелаЖители Харькова во двореЛюди на автобусной станции в КиевеГраждане Украины, прибывшие в пограничный польский город Пшемысль из Одессы через ЛьвовУкраинский военный танк возле Потемкинской лестницы в центре ОдессыПоследствия ракетных ударов под МариуполемКолонны бронетехники на территории ДНР
Последствия обстрела в Киеве
Валерий Гергиев Парижская филармония Украина Карнеги-холл США Ла Скала Италия

Новости по теме

Новости

От Третьяковки потребовали досрочно закрыть совместную выставку с ФРГ

От Третьяковки потребовали досрочно закрыть совместную выставку с ФРГ
Военная операция на Украине

"ГЭС-2" закроет все выставки в этом сезоне

"ГЭС-2" закроет все выставки в этом сезоне
Военная операция на Украине

Россию не пустят на "Евровидение" в 2022 году

Россию не пустят на "Евровидение" в 2022 году

"Кинотавр" пройдёт в Сочи в сентябре

Умер актер Борис Невзоров

Умер актер Борис Невзоров
Умершие знаменитости

Скончался народный артист РФ Геннадий Юхтин

Названы ведущие церемонии вручения "Оскара"

Названы ведущие церемонии вручения "Оскара"

В дворцы Царского Села 13 и 14 февраля пустят бесплатно обладателей трех имен

В дворцы Царского Села 13 и 14 февраля пустят бесплатно обладателей трех имен
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });