Отменены концерты оркестра Мариинского театра в Парижской филармонии

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Парижская филармония отменила запланированные на апрель концерты оркестра Мариинского театра под руководством дирижера Валерия Гергиева из-за событий, связанных с Украиной.

Отменены выступления, намечавшиеся на 9 и 10 апреля в Большом зале Пьера Булеза уже отменены", - говорится в сообщении на сайте филармонии.

Ранее Концертный зал Карнеги-холл в Нью-Йорке сообщил что Гергиев не будет руководить Венским филармоническим оркестром на трех концертах, его место занял канадец Янник Незе-Сеген. Миланский театр Ла Скала потребовал от дирижера сформулировать его позицию в отношении военной операции на Украине.