В России пройдет "Ночь театров"

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Мероприятия в рамках акции "Ночь театров" пройдут в российских театрах и театральных вузах, запланированы показы хитов репертуара и премьеры сезона, спектакли-читки и кукольные концерты, экскурсии и мастер-классы, а также марафоны и онлайн-фестиваль.

Как сообщили в Минкультуры РФ, подведомственные театры и театральные вузы проведут специальные мероприятия в честь Международного дня театра, отмечаемого 27 марта, а также в рамках акции "Ночь театров". Так, состоятся специальные показы хитов репертуара и премьеры сезона, спектакли-читки и кукольные концерты, экскурсии и мастер-классы, а также марафоны и онлайн-фестиваль.

Большинство мероприятий в театрах начнутся 26 марта.

Санкт-Петербургский Большой Драматический театр им. Г.А. Товстоногова представит программу "День театра в БДТ: Путешествие за кулисы", артисты Новосибирского государственного академического театра оперы и балета сыграют в фойе камерный концерт "Триумф галантной эпохи" из цикла "Музыка для нас".

На Новой сцене Александринского театра с 25 по 27 марта пройдут показы созданной нейросетью звуковой сказки для детей и подростков "Добрая сказка" и джазовая сказка с песочной анимацией в проекте "Сказки Чижика".

Ряд театров презентуют посетителям свои премьерные проекты. В рамках акции "Ночь театров" МХТ имени А.П. Чехова представит 27 марта превью премьеры иммерсивного спектакля по "Театральному роману" М.А. Булгакова в постановке Марины Брусникиной. В Московском государственном академическом детском музыкальном театре имени Н.И. Сац 25 марта состоится первое на российской сцене исполнение одноактной оперы Пауля Хиндемита "Нуш-Нуши" (Das Nusch-Nuschi). День театра отметят в Государственном академическом Малом театре, в Москве, в Щепкинском фойе откроется выставка, посвященная программам и афишам из музейных фондов театра XIX-XX веков, а в филиале театра в Когалыме состоится лекция для школьников о театральных профессиях.

Кроме того, мероприятия в честь Дня театра организуют Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова, Студия театрального искусства, Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова, Государственный академический театр классического балета под руководством Н.Касаткиной и В.Василева.

В акции примут участие и театральные вузы. Так, студенты Театрального института имени Бориса Щукина прочтут отрывки из произведений отечественных классиков, а вуз проведет онлайн-фестиваль дипломных спектаклей национальных студий Театрального института, опирающихся на материал школьной литературы. В учебном театре ГИТИС мастерская профессора Александра Бармака представит премьеру оперы Эрманно Вольфа-Феррари "Перекрёсток" по одноимённой комедии Карло Гольдони, спектакль пройдет на языке оригинала - венецианском диалекте.

В Москве в рамках акции, как сообщили в департаменте культуры, пройдет более 140 мероприятий. В офлайн-мероприятиях "Ночи театров" смогут принять участие 14 тысяч человек. Для зрителей, которые решат принять участие в акции онлайн, будет проведено 18 трансляций.

В Москве акция в этом году пройдет в десятый раз. "Ночь театров" на большинстве площадок стартует 26 марта в 21:00 по московскому времени. Программа для детей традиционно начнется немного раньше - в 17:00.

Как сообщается на сайте столичной мэрии, в основной программе примут участие: Государственный академический театр имени Моссовета, театр "Школа драматического искусства", театр "Геликон-опера", Московский академический музыкальный театр имени К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, Московский театр оперетты, "Электротеатр Станиславский", театр "Школа современной пьесы", "Театриум на Серпуховке" под руководством Терезы Дуровой, Московский драматический театр на Малой Бронной, Театр Олега Табакова, Московский государственный академический театр танца "Гжель", Театр Романа Виктюка и многие другие.