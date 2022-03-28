"Эмми" отказалась рассматривать проекты из России

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Международная телевизионная премия "Эмми", которая присуждается лучшим телевизионным программам, созданным и транслируемым за пределами США, приняла решение исключить из конкурсной программы все проекты, созданные российскими компаниями или совместно с ними, а также программы, созданные для российских каналов или стриминговых платформ.

"В поддержку Украины исполнительный комитет Международной академии принял решение исключить все программы из России из конкурса International Emmy Awards в этом году", - говорится в сообщении организаторов премии.

Таким образом, как уточнили организаторы, к участию не будут допущены все программы, созданные российскими компаниями и/или совместно с ними, а также все программы, изначально созданные для российских каналов или стриминговых платформ.

Ранее, как отметили в организации, были приостановлены контакты с российскими кинодеятелями и компаниями.

В свою очередь, как сообщили в RTVI, среди проектов, не допущенных к конкурсу, оказался и фильм RTVI "Амазонки XXI века", посвященный сильным и успешным женщинам современного мира.

По словам CEO RTVI Ольги Пивень, которые приведены на сайте RTVI, отказ "Эмми" рассматривать участие проекта "Амазонки XXI века" удивил команду канала, так как "RTVI - международное СМИ", задача которого "предоставлять объективную информацию" на русском языке, который является основным языком потребления информации для выходцев со всех постсоветских стран. Пивень выразила надежду, что подобные отказы - "это лишь временная эмоциональная реакция".

Ранее в связи с действиями российских вооруженных сил на территории Украины России Международная федерация ассоциаций кинопродюсеров приостановила аккредитацию Московского международного кинофестиваля и международного кинофестиваля "Послание к человеку". Кроме того, Каннский, Берлинский и Венецианский кинофестивали отказались принимать делегации из России. Между тем, ограничения не касаются независимых российских кинематографистов.