Театр "Сфера" выступил против объединения с театром "Эрмитаж"

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Московский драматический театр "Сфера" выступил против решения департамента культуры столицы о присоединении к Московскому театру "Эрмитаж".

"29 марта 2022 года департаментом культуры города Москвы было принято решение о присоединении Московского драматического театра "Сфера" к Московскому театру "Эрмитаж". Исходя из текста приказа (...) следует, что с этого момента Московский драматический театр "Сфера" прекращает свое существование как самостоятельная театральная единица. Мы считаем, что данное решение является необдуманным и разрушительным не только для театра с уникальной историей и сценой, но и для всей театральной Москвы", - говорится в открытом письме, опубликованном на сайте театра.

В нем подчеркивается, что в театре считают "такое решение категорически неприемлемым".

Театр "Сфера" был создан в 1981 году. В нем, по задумке создателей, зрители и актеры объединены в едином пространстве общения и взаимодействия, в отличие от традиционного "театра-коробки", "портального театра", где пространство разделено на сцену и зрительный зал.

"Такой театр органически нельзя объединить ни с каким другим, не уничтожив самую изначальную суть и смысл его возникновения и существования! Это значило бы одним росчерком пера перечеркнуть всю жизнь и многолетний труд выдающегося режиссера Екатерины Еланской и усилия нынешнего главного режиссера театра народного артиста России, профессора Александра Коршунова по сохранению и развитию этого абсолютно уникального организма", - отметили в письме.

"Театр "Сфера" живет полнокровной, интересной творческой и духовной жизнью, верен своим принципам, является одним из самых успешных и востребованных театров столицы. Он - уникален по своей эстетике, самодостаточен и любим зрителями. Поэтому мы убеждены, что вышеупомянутый приказ об объединении должен быть отменен", - добавили авторы письма.

Письмо подписали главный режиссер театра "Сфера" Александр Коршунов, директор театра Ирина Тарасова и весь коллектив московского драматического театра "Сфера" - 104 сотрудника.