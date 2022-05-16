В Большом театре опровергли снятие с репертуара балета "Нуреев" Серебренникова

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В Государственном академическом Большом театре опровергли сообщения о снятии с репертуара постановки "Нуреев" Кирилла Серебренникова.

"Приказа по театру о том, что постановка снята с репертуара нет", - сообщили "Интерфаксу" в театре.

В начале мая ГАБТ объявил об отмене майских показов "Нуреева", которые должны были пройти 6,7 и 8 мая. Вместо него был показан балет "Спартак".

В телеграм-каналах ранее появилась информация о том, что Большой театр больше не будет показывать постановку.

Балет "Нуреев" посвящен артисту балета Рудольфу Нурееву, премьера состоялась 17 декабря 2017 года в театре. Балет в двух действиях с возрастным рейтингом 18+. Создатели затрагивают в постановке проблемы личности, общества, творчества и свободы. Спектакль получил премию "Золотая маска" в номинации "Балет/Спектакль" в 2019 году.

В конце марта Хамовнический суд Москвы по ходатайству защиты снял условное осуждение с режиссера Серебренникова, ранее признанного виновным в особо крупном мошенничестве. После этого он покинул Россию.