Умер исполнитель роли Сонни в "Крестном отце" Джеймс Каан

Актер Джеймс Каан Фото: Marc Piasecki/WireImage

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Американский актер Джеймс Каан, исполнитель одной из главных ролей в кинокартине "Крестный отец", скончался в возрасте 82 лет.

"Его семья ценит проявления любви и искренние соболезнования и просит вас продолжать уважать их частную жизнь в этот сложный период", - говорится в сообщении в твиттере актера.

Джеймс Каан родился 26 марта 1940 года в районе Бронкс в Нью-Йорке. Дебютную роль Каан сыграл в 1963 году в фильме Билли Уайлдера "Нежная Ирма". Известность актеру принесла роль Сантино "Сонни" Корлеоне в фильме Фрэнсиса Форда Копполы "Крёстный отец".

Каан прославился также благодаря фильмам "Вор", "Мизери", "Путешествие в Шайло", "Роллербол", "Мост слишком далеко", "Стиратель", "Криминальная фишка от Генри" и "Люди дождя".

Джеймс Каан был женат четыре раза, у него пятеро детей.