Балетмейстер Мира Кольцова скончалась в возрасте 83 лет

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Художественный руководитель хореографического ансамбля "Березка" Мира Кольцова умерла на 84-м году жизни после продолжительной болезни, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ансамбля.

Там уточнили, что церемония прощания пройдет 3 августа в Светлановском зале Дома музыки. Похоронят Кольцову на Ваганьковском кладбище.

Народная артистка СССР Кольцова родилась 21 декабря 1938 года. Окончила хореографическое училище при ГАБТ СССР и театроведческий факультет Государственного института театрального искусства имени А. В. Луначарского (ГИТИСа).

Свою творческую деятельность начала в 1957 году в Государственном академическом хореографическом ансамбле "Березка", в течение первых двадцати лет являлась ведущей солисткой ансамбля, исполнявшей все сольные балетные партии. В 1978 году заняла должность первого помощника народной артистки СССР Надежды Надеждиной - основателя ансамбля "Березка". С 1979 года, после смерти Надеждиной, стала художественным руководителем и главным балетмейстером ансамбля. В 1982 году ею была создана программа памяти Надеждиной.

В разные годы была главным балетмейстером декад русского искусства в Киеве, Варшаве, Софии, Белграде, Берлине. В 1996 году была главным балетмейстером фестиваля "Славянский базар" в Витебске.