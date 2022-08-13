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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Госпитализирована актриса Людмила Хитяева

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Народную артистку РСФСР, актрису Людмилу Хитяеву госпитализировали в НИИ им. Склифосовского, сообщил "Интерфаксу" представитель артистки. Он уточнил, что актриса находится в НИИ им.Склифосовского.

По данным СМИ, актрису госпитализировали после получения травмы.

Людмила Хитяева родилась 15 августа 1930 года. Дебютом в кино стала главная роль в фильме "Екатерина Воронина" (1957). В том же году познакомилась с режиссёром Сергеем Герасимовым, который предложил ей роль Дарьи в экранизации романа Михаила Шолохова "Тихий Дон". С 1962 года - актриса киностудии им. М. Горького. Всего сыграла более сорока ролей в фильмах и телесериалах.

Людмила Хитяева
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