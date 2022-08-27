В жюри "Русских премьер" ММКФ назвали их появление своевременным после ухода "Кинотавра"

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Режиссер, член жюри конкурса "Русские премьеры" Московского международного кинофестиваля Иван Твердовский назвал уход кинофестиваля "Кинотавр" большой потерей, отметив, что на фоне произошедшего появление отдельной национальной программы ММКФ стало своевременным событием.

"Мне кажется, есть очень большая потеря в индустрии, у нас ушёл национальный фестиваль, главный национальный фестиваль ("Кинотавр"), и это пока ничем не заменяется. И появление этого конкурса, как мне кажется, очень вовремя произошло", - сказал Твердовский на пресс-конференции членов жюри конкурса "Русские премьеры" в субботу.

Он отметил, что на многих крупных мировых фестивалях есть отдельная национальная программа и национальный конкурс. "И, конечно, очень долго мы ждали, когда на нашем Московской кинофестивале такая программа появится", - добавил режиссёр.

Также он выразил мнение о том, что существующая российская в Доме кино, которая проходит в рамках ММКФ, "не отражается тенденции, которые происходят в современном кинематографе", поэтому конкурсная программа позволит "переформатировать подход, к российскому кино, который мы все искали".

В этом году в рамках ММКФ появилась новая конкурсная программа "Русские премьеры". Жюри конкурса возглавил режиссёр Сергей Урсуляк. Также в состав жюри вошли режиссер Иван Твердовский, продюсер Петр Ануров.

В конкурс вошли следующие картины: "F20" режиссер Арсения Герасимова, "Жанна" Константина Статского, "Здоровый человек" Петра Тодоровского, "Кэт" Бориса Акопова, "Микулай" Ильшата Рахимбай, "Петрополис" Валерия Фокина и "Похожий человек" Семена Серина. Также в конкурсе будут соревноваться российские картины, вошедшие в основной конкурс.

ММКФ ММКФ - второй после Венецианского старейший кинофестиваль мира. Впервые ММКФ состоялся в 1935 году. Тогда он назывался "Советский кинофестиваль в Москве". Председателем жюри первого фестиваля был Сергей Эйзенштейн. Киносмотр регулярно проводится с 1959 года. До 1999 года ММКФ проводился раз в два года, затем - ежегодно. Смотр традиционно проводился в июне, но в 2018 году он был перенесен на апрель из-за Чемпионата мира по футболу. После этого было принято решение, что ММКФ будут проводить в апреле на постоянной основе.

В этом году фестиваль пройдет с 26 августа по 2 сентября.

24 марта президент российского открытого кинофестиваля "Кинотавр" Александр Роднянский сообщил, что фестиваль, который должен был пройти в этом году в Сочи с 13 по 20 сентября, отменен.

Кинофестиваль "Кинотавр" проходил в Сочи ежегодно с 1991 года. В конкурсе полнометражного кино до 2011 года могли принимать участие только российские фильмы. Затем регламент конкурса был пересмотрен, и в нем мог принять участие любой фильм на русском языке или картина, одной из стран-производителей которых является Россия. В 2020 и 2021 годах из-за пандемии коронавируса кинофестиваль, который традиционно проводился в июне, был перенесен на сентябрь.