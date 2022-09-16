Обладателем премии "Ясная Поляна" стал китайский писатель Юй Хуа

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Китайский писатель Юй Хуа стал лауреатом литературной премии "Ясная Поляна" в номинации "Иностранная литература" за роман "Братья", сообщили "Интерфаксу" в дирекции музея-заповедника "Ясная Поляна" (Тульская область).

Объявление лауреатов премии и их награждение состоялось в пятницу на новой сцене Большого театра в Москве.

Переводчиком романа-победителя стала Юлия Дрейзис.

В 2022 году в длинный список номинации "Иностранная литература" вошли 34 книги зарубежных авторов из 19 стран мира. В первый раз за восемь лет в списке книг были представлены авторы из Анголы, Кубы, Мозамбика и Омана.

Зарубежный автор - лауреат премии - получит 1,2 млн рублей, также награду в размере 500 тыс. рублей вручат переводчику книги. Впервые премия в номинации "Иностранная литература" была вручена в 2015 году.

Лауреатом премии в номинации "Современная русская проза" стал Дмитрий Данилов за книгу "Саша, привет". В этом году на премию было подано более 150 заявок - это рекордное число за 20 лет существования премии. В лонг-лист вошло 37 произведений. Заявки рассматривались членами жюри совместно с рабочей группой, в которую вошли шесть выпускников яснополянской Школы литературной критики им. В.Я. Курбатова.

"Современная русская проза" - главная номинация премии, лауреат номинации получает 3 млн рублей, а авторы, вошедшие в короткий список, разделят между собой 1 млн рублей. Номинация отмечает выдающиеся произведения отечественных авторов, которые определяют круг литературных тенденций сегодняшнего дня.

Писатель и литературный критик Игорь Золотусский получил премию "за неоценимый вклад в развитие отечественной литературы и критики. За независимость суждений, твердость позиции и изящество стиля".

Обладателем специального приза Samsung "Выбор читателей" стал Ислам Ханипаев с книгой "Типа я". В этой номинации отмечают книгу из короткого списка "Современной русской прозы", выбранную в открытом читательском голосовании на сайте премии.

На церемонии были награждены авторы лучших отзывов на книги из длинных списков премии "Ясная Поляна". Участник Школы литературной критики Андрей Мягков стал обладателем диплома за лучшую рецензию на книгу Ивана Шипнигова "Стрим".

Призовой фонд премии "Ясная Поляна" в 2022 году составляет 6,7 млн рублей. Это крупнейшая литературная премия России. Вручается с 2003 года. Председателем жюри является советник президента России по вопросам культуры и искусства Владимир Толстой - праправнук писателя Льва Николаевича Толстого.