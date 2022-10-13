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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Прототип дома Герасима из "Муму" отреставрируют в Москве

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Флигель усадьбы Тургенева на улице Остоженка, дом 37/7, строение 3 будет отреставрирован, сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

"В 2018 году столица отмечала 200-летие со дня рождения писателя Ивана Тургенева. В преддверии юбилейной даты был отреставрирован главный дом усадьбы на Остоженке. Сейчас мы ведем подготовку к реставрации флигеля. Перед нами стоит важная задача: восстановить архитектурное и историческое единство старой московской усадьбы. До конца года мы проведем научно-исследовательские работы, чтобы выявить все особенности строения", - рассказал руководитель департамента Алексей Емельянов.

Флигель городской усадьбы XVIII-XIX веков, в которой 10 лет жила мать Ивана Тургенева, отреставрируют в рамках передачи в безвозмездное пользование Государственному музею А.С. Пушкина для расширения экспозиции и создания музейно-культурного центра. Уже выделено финансирование на проведение реставрационных работ.

Здание примечательно тем, что в нем находились комнаты прислуги, в частности, предположительно, каморка глухонемого дворника Андрея, ставшего прототипом Герасима в повести Тургенева "Муму". Здание обладает статусом объекта культурного наследия регионального значения.

Двухэтажный деревянный флигель с каменным подвалом – одно из старейших зданий в районе. Его в 1834 году построил один из владельцев усадьбы – чиновник горного ведомства Николай Лошаковский.

Чтобы вернуть зданию исторический облик, эксперты тщательно изучат архивные документы и чертежи.

За свою многолетнюю историю усадьба неоднократно меняла хозяев. В разные годы в ней жили, например, известный писатель Сергей Аксаков, полковник Федор Толстой, прозванный Американцем и ставший прототипом героев произведений Александра Пушкина, Александра Грибоедова, Льва Толстого и Ивана Тургенева. В 1840 году в усадьбу въехала Варвара Тургенева – мать знаменитого писателя. Сын часто гостил у нее. В этот дом приходили его многочисленные друзья и знакомые.

На рубеже XIX-XX веков в усадьбе располагался приют имени великого князя Сергея Александровича, а после революции 1917 года особняк приспособили под коммунальные квартиры. В 1974-м здание расселили, и до конца 2000-х годов в нем размещались различные учреждения.

В 2018 году после комплексной реставрации в усадьбе открыли Дом-музей Ивана Тургенева – филиал Государственного музея А.С. Пушкина.

Москва
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