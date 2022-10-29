В концертном зале "Зарядье" в Москве состоится премьера симфонии-кончертанте Андрея Головина

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - З ноября в концертном зале "Зарядье" в Москве состоится мировая премьера симфонии-кончертанте для гобоя с оркестром Андрея Головина.

Sinfoniaconcertante для гобоя и симфонического оркестра создана в 2021 году по заказу швейцарского симфонического оркестра MusikkollegiumWinterthur.

Вся программа этого концертного вечера состоит из симфоний-кончертанте с разницей написания почти в 300 лет: Бортнянского, Моцарта, Стравинского и Головина. Характерная особенность этих произведений - это не концерт одного солирующего инструмента с оркестром, а сразу ансамбля солистов, где каждому предоставляется "солирующее слово".

Дирижером оркестра 3 ноября будет Александр Рудин, сообщают организаторы концерта.