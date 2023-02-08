Российский национальный оркестр исполнит интерпретации шедевров русской и западноевропейской музыки

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Российский национальный оркестр представляет свой именной абонемент из трех вечеров в Концертном зале имени Чайковского, публика услышит интерпретации знаменитых шедевров русской и западноевропейской музыки классического и романтического периодов, сообщили "Интерфаксу" в администрации оркестра.

Концерты пройдут под управлением нового художественного руководителя и главного дирижера оркестра Александра Рудина с участием выдающихся солистов.

Откроет абонемент 13 февраля программа из произведений композиторов, принадлежавших к австрийской музыкальной традиции XVIII-XIX столетий. В первом отделении прозвучит двойной концерт Иоганнеса Брамса для скрипки и виолончели, в котором Александр Рудин, получивший известность в первую очередь как виолончелист, выступит и как дирижер, и как солист. Скрипичную партию в концерте исполнит обладатель бронзовой медали XV Международного конкурса имени Чайковского Павел Милюков.

Центральным сочинением вечера станет Месса для солистов, хора и оркестра до мажор Людвига ван Бетховена.

Эту же программу музыканты представят накануне, 12 февраля, в Концертном зале имени Сергея Рахманинова в "Филармонии-2".