Минстрой предложил реставрировать только предметы охраны в домах-памятниках

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Минстрой предлагает при капремонте реставрировать дом-памятник не полностью, а только предметы охраны в них, в ведомстве идет работа над соответствующим законопроектом, заявил замминистра строительства Алексей Ересько.

Он сказал это на круглом столе "Совершенствование законодательства РФ в части повышения качества организации капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" в Совете Федерации.

"Также Минстроем ведется работа по изменению законодательства в части капремонта домов-объектов культурного наследия, - сказал замминистра. - Планируется выделить работы, не относящиеся к предмету охраны, чтобы они выполнялись по стандартной процедуре капремонта дома. То есть реставрировать не весь дом, а только те его элементы, которые относятся к предмету охраны".

Также он сообщил, что министерство хотят наделить правом устанавливать методические указания по формированию региональных программ и краткосрочных планов. Кроме того, министерство вместе с Росреестром работает над совершенствованием законодательства по техническому учету жилого фонда. Уже разработана концепция осуществления госучета жилфонда на базе ГИС ЖКХ с учетом сведений, содержащихся в ЕГРН.