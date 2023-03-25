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Галерея искусства стран Европы и Америки Пушкинского музея будет закрыта 4-16 апреля

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Галерея искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков Государственного музея изобразительный искусств им. Пушкина будет закрыта для посетителей с 4 по 16 апреля из-за подготовки новой выставки.

18 апреля в галерее откроется выставка "После импрессионизма. Русская живопись в диалоге с новым западным искусством", которая будет работать до конца августа. "Экспозиция займет все залы галереи, многие шедевры постоянной экспозиции будут включены в состав выставки, часть картин вернется в залы только осенью", - сообщили в музее.

В постоянной экспозиции на данный момент можно увидеть такие картины, как "Кафе в Арле" Поля Гогена, "Портрет актрисы Жанны Самари" Пьера Огюста Ренуара, "Девочка на шаре" Пабло Пикассо, "Завтрак на траве" Клода Моне, "Проездка скаковых лошадей" Эдгара Дега, "Красные рыбы (Золотые рыбки)" Анри Матисса.

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