Портрет работы Боровиковского впервые выставят на аукционе в России

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - "Портрет молодого человека" авторства Владимира Боровиковского выставят на торги аукционного дома "Клуба коллекционеров графики" за 2,5 млн рублей, работа художника будет впервые представлена на аукционе в России, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аукциона.

"Портрет молодого человека", написанный в конце XVIII века известнейшим мастером жанра - Владимиром Боровиковским, представит аукционный дом "Клуба коллекционеров графики" на торгах 29 апреля. Известно, что до этого момента работы художника на российском арт-рынке не появлялись никогда", - отметили в пресс-службе.

Топ-лот аукциона предметов "золотого века" русской усадебной жизни выставлен за начальную стоимость в почти 2,5 млн рублей. Как уточнили в пресс-службе, портрет юноши был написан художником в 1790-е годы маслом на холсте.

В рамках аукциона также будет представлено несколько работ портретной живописи. В частности, портрет князя Василия Васильевича Кочубея работы Герасима Кадунова - бывшего крепостного графа Разумовского, обручавшегося в Императорской Академии художеств и сделавший неплохую карьеру художника-портретиста.

Кроме того, на торгах представят "Портрет дамы с табакеркой" работы неизвестного художника.

Аукцион "Русская усадьба" состоится 29 апреля.