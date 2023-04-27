Первые награды ММКФ забрали картины из Мексики, Сербии и Китая

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Фильм "Черная луна" мексиканского режиссера Тонатью Гарсия стал обладателем приза зрительских симпатий 45-го Московского международного кинофестиваля и приза федерации киноклубов России "Колючий взгляд".

Первые награды были вручены перед официальной церемонией закрытия киносмотра.

Картина основана на реальных событиях и повествует о жизни большой семьи в восточной части Мексики. Неожиданные новости поднимут весь город на протест и заставят каждого из героев принять решения, которые навсегда изменят их судьбы.

Приза жюри Российской кинокритики удостоена картина "След зверя" режиссера Ненада Павловича.

Призы жюри Гильдии неигрового кино и телевидения достались фильмам "В храме Шаолинь" режиссера Хунюнь Сунь и фильму "Отцы" режиссера Юрия Мокиенко.

Также были вручены другие призы Федерации киноклубов России "Колючий взгляд". Приз в конкурсе документального кино получила работа "Ла Сингла" режиссера Палома Сапата. Особое упоминание - режиссер Ненад Павлович за фильм "След зверя". Приз в программе российского кино достался Артему Темникову за фильм "Доктор".

ММКФ - второй после Венецианского старейший кинофестиваль мира. Впервые ММКФ состоялся в 1935 году. Тогда он назывался "Советский кинофестиваль в Москве". Председателем жюри первого фестиваля был Сергей Эйзенштейн. Киносмотр регулярно проводится с 1959 года. До 1999 года ММКФ проводился раз в два года, затем - ежегодно. Смотр традиционно проводился в июне, но в 2018 году он был перенесен на апрель из-за Чемпионата мира по футболу. После этого было принято решение, что ММКФ будут проводить в апреле на постоянной основе.

В этом году фестиваль проходит с 20 по 27 апреля.