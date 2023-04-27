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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Первые награды ММКФ забрали картины из Мексики, Сербии и Китая

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Фильм "Черная луна" мексиканского режиссера Тонатью Гарсия стал обладателем приза зрительских симпатий 45-го Московского международного кинофестиваля и приза федерации киноклубов России "Колючий взгляд".

Первые награды были вручены перед официальной церемонией закрытия киносмотра.

Картина основана на реальных событиях и повествует о жизни большой семьи в восточной части Мексики. Неожиданные новости поднимут весь город на протест и заставят каждого из героев принять решения, которые навсегда изменят их судьбы.

Приза жюри Российской кинокритики удостоена картина "След зверя" режиссера Ненада Павловича.

КультураВ программах ММКФ примут участие фильмы из более чем 60 странЧитать подробнее

Призы жюри Гильдии неигрового кино и телевидения достались фильмам "В храме Шаолинь" режиссера Хунюнь Сунь и фильму "Отцы" режиссера Юрия Мокиенко.

Также были вручены другие призы Федерации киноклубов России "Колючий взгляд". Приз в конкурсе документального кино получила работа "Ла Сингла" режиссера Палома Сапата. Особое упоминание - режиссер Ненад Павлович за фильм "След зверя". Приз в программе российского кино достался Артему Темникову за фильм "Доктор".

ММКФ - второй после Венецианского старейший кинофестиваль мира. Впервые ММКФ состоялся в 1935 году. Тогда он назывался "Советский кинофестиваль в Москве". Председателем жюри первого фестиваля был Сергей Эйзенштейн. Киносмотр регулярно проводится с 1959 года. До 1999 года ММКФ проводился раз в два года, затем - ежегодно. Смотр традиционно проводился в июне, но в 2018 году он был перенесен на апрель из-за Чемпионата мира по футболу. После этого было принято решение, что ММКФ будут проводить в апреле на постоянной основе.

В этом году фестиваль проходит с 20 по 27 апреля.

ММКФ кино Мексика Сербия Китай
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