Названы лауреаты литературной премии "Лицей"

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Торжественная церемония награждения победителей VII сезона литературной премии для молодых писателей и поэтов "Лицей" имени А.С.Пушкина прошла во вторник на книжном фестивале "Красная площадь" у стен Кремля в Москве.

Первое место в номинации "Проза" занял Владимир Хохлов (Москва) с романом "Заневский проспект", награды за второе место удостоилась Ольга Шильцова (Санкт-Петербург) с повестью "Хозяйка для Кербера". Третье место жюри присудило Дарье Месроповой (Москва) за повесть "Мама, я съела слона".

В номинация "Поэзия" первое место занял Степан Самарин (Москва) за сборник стихотворений, второе место - Сергей Скуратовский (Нижний Новгород) со сборником "Стакан из Атлантиды". Третьего места удостоилась Варвара Заборцева (посёлок Пинега, Архангельская область) со сборником "Набело хочется жить".

"Дух Лицея - это удивительный дух свободы, вольнодумства, смелости, таланта, это удивительно свободный пушкинский дух. И премия "Лицей" за семь лет своего существования подтвердила, что имеет право так называться. Потому что, действительно, молодые, дерзкие начинают постепенно приходить в большую литературу, многие из них уже даже входят в прозе в длинные списки "Большой книги" и "Ясной поляны". Мы ждем открытий каждый раз", - сказал советник президента Владимир Толстой.

Директор департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Владимир Григорьев напомнил, что на вручении премии присутствуют издатели, редакторы литературных журналов. "И мы все внимательно следим за вашим творчеством для того, чтобы открыть новые звезды. Я бы хотел пожелать всем "лицеистам" не бросать начатое дело", - сказал он.

Специальный приз жюри премии "За верность традиционному русскому стиху и чистоту лирического высказывания" и медаль "Слова на вес золота" от издательского дома "Аргументы и факты" получила московский поэт Мария Тухватулина.

В специальной номинации Rideró "Выбор книжных блогеров" победили Дарья Месропова с повестью "Мама, я съела слона" и поэт Сергей Скуратовский со сборником "Стакан из Атлантиды". Эти же авторы получили дипломы от журнала "Юность", где их произведения будут напечатаны.

Глава издательства "Стеклограф" Дана Курская вручила сертификат на издание книги в своём издательстве Марье Куприяновой. В ежегодном народном голосовании на портале "Год литературы" читатели выбрали лучших авторов: шеф-редактор портала Михаил Визель вручил специальные дипломы Ольге Шильцовой и Варваре Заборцевой.

На соискание премии "Лицей" в 2023 году было подано более 1,8 тыс. работ в стихах и прозе. Средний возраст авторов - 30 лет, самому молодому из них - 16 лет. В финал вышли авторы в возрасте от 23 до 35 лет из разных регионов РФ - от Калининградской области до Приморского края.

Возглавил жюри в 2023 году писатель, лауреат "Национального бестселлера" и финалист "Большой книги" Илья Бояшов. В жюри вошли: литературный обозреватель, продюсер издательства "Альпина.Проза" Анастасия Шевченко, поэт, прозаик, эссеист, лауреат премии "Книга года" Дмитрий Воденников, редактор, журналист, литературный критик Павел Крючков, а также поэт, переводчик, лауреат премий "Московский счёт" и Lerici Pea (Италия) Ирина Ермакова.

Литературная премия "Лицей" учреждена в 2017 году для молодых авторов в возрасте от 15 до 35 лет южнокорейской группой компаний "ЛОТТЕ" в России, Российским книжным союзом, Минцифры, "Центром поддержки отечественной словесности", Литературным институтом им. Горького, "Российской газетой", Ассоциацией литературных журналов, "Литературной газетой".

Общий призовой фонд премии составляет 4,8 млн руб. За первое место вручается 1,2 млн руб., 700 тыс. руб. - за второе и 500 тыс. руб. - за третье место. Расходы на выплату премиальных вознаграждений берет на себя генеральный партнер премии - ГК "ЛОТТЕ" в России.