Советник президента РФ по культуре призвал выработать правила передачи экспонатов РПЦ

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Советник президента по культуре Владимир Толстой считает необходимым выработать четкие правила передачи музейных экспонатов Русской православной церкви, в том числе с учетом мнения профессионального сообщества.

"Всё-таки должны быть выработанные чёткие правила, должна быть какая-то системная история, это не может быть спонтанным решением. Нужно, чтобы это происходило по закону, по правилам, и с учетом мнения профессионалов, которые, единственные, понимают те угрозы, которые существуют для этих памятников", - сказал Толстой журналистам во вторник.

Он отметил, что не нужно ждать "какого-то следующего такого же события, а сесть узкой группе профессионалов и вместе с церковью выработать эти правила и им следовать".

При этом он подчеркнул, что, "если, действительно, реально профессионалы говорят, что угроза существует, значит надо находить какие-то другие решения".

При этом, Толстой подчеркнул, что на теме передачи экспонатов РПЦ "не нужно спекулировать", следует относиться ко всему "спокойно и взвешено".

"Здесь ведь вопрос главный заключается в том, что мы, надеюсь, не последнее поколение на этой земле, мы должны думать о том, что наши главные святыни, наши главные культурные ценности, сакральные ценности, должны быть сохранены для последующих поколений", - добавил он.

Говоря о "Троице", Толстой напомнил, что это не единственная ценная реликвия, находящаяся в музеях. "И, конечно, в какие-то трудные моменты истории иконы начинают играть и ту самую сакральную роль", - отметил он.

Передача "Троицы" РПЦ

15 мая стало известно о решении передать икону "Троица" Андрея Рублева из Третьяковской галереи Русской православной церкви. 16 мая в Минкультуры РФ сообщили, что икона будет выставлена в Храме Христа Спасителя 4 июня, затем направлена на реставрацию, а после - в Троице-Сергееву Лавру.

Инициатива передачи иконы вызвала широкий резонанс. Представители музейного сообщества и искусствоведы выражали беспокойство относительно сохранности шедевра. Свои опасения высказал и реставрационный совет Третьяковской галереи, который на заседании пришел к выводу, что икона "не подлежит выдаче за пределы Третьяковской галереи на праздник Троицы 4 июня сего года из-за сложного и нестабильного состояния, а также непредсказуемости продолжающегося процесса негативных изменений". Вместе с тем 26 мая в Минкультуры РФ подтвердили, что "Троица" будет выставлена в Храме Христа Спасителя.

3 июня икона была успешно перевезена из Третьяковкой галереи в Храм Христа Спасителя, где размещена в специальной капсуле в центре собора. В Минкультуры РФ сообщили, что она пробудет там до 18 июня под наблюдением сотрудников галереи, а затем отправится на плановую реставрацию. Согласно договору о передаче иконы, о котором сообщили в Третьяковской галерее, она должна быть возвращена в депозитарий отдела научной реставрации древнерусской живописи галереи не позднее 19 июня 2023 года.