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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:37

Автограф Маяковского на его книге продан на торгах за 480 тысяч рублей

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Автограф Владимира Маяковского на первом издании книги "О Курске, о комсомоле, о мае, о полете, о Чаплине о Германии, о нефти, о 5 Интернационале и о проч." продан на аукционе "Литфонд" за 480 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе аукционного дома.

Поэт оставил автограф на титульном листе книги: "Не спорьте!!! Вл. Маяковский".

Также топ-лотом, оцененным к финалу торгов в полмиллиона рублей, стало антикварное богословское издание Антиоха Кантемира "Симфония или Согласие, на богодухновенную книгу псалмов царя и пророка Давида". Книга была посвящена Екатерине I, которая и способствовала ее изданию.

Кроме того, на торгах было продано письмо Ивана Бунина за 220 тысяч рублей.

Литфонд Владимир Маяковский Иван Бунин
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