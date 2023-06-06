В России запустят портал "Пушкин Цифровой" с рукописями и черновиками

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - К 225-летию со дня рождения Александра Пушкина будет запущена платформа "Пушкин Цифровой", на которой будут представлены все произведения, рукописи и черновики поэта.

"Мы предполагаем, что на единой платформе будут представлены материалы и документы, связанные с жизнью и творчеством Пушкина. Общий объем финансового обеспечения - чуть более 200 млн рублей", - сказала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании оргкомитета по празднованию 225-летия со дня рождения Пушкина в 2024 году.

Директор Института русской литературы РАН (Пушкинский Дом) Валентин Головин сообщил, что сейчас проводится "тотальная оцифровка изданий - мы приближаемся уже к 1 млн страниц". Уже оцифровано около 10 тысяч из 14 тысяч страниц рукописей Пушкина.

Он отметил, что при оцифровке рукописей специалисты стараются "сохранить ту бледность чернил, которая была в Михайловских рукописях, потому что Александр Сергеевич их нещадно разбавлял, пока не ездил в Новоржев и не покупал новые чернила, - а таким образом мы иногда датируем произведения". Головин уточнил, что уже сформирована база оцифрованных произведений Пушкина по материалам академических сочинений.

Говоря о том, что планируется представить по итогам создания проекта, Головин сообщил, что на портале будут доступны все черновики Пушкина и все его произведения - то есть, любой пользователь сможет проследить этапы создания того или иного произведения поэта от "маленького черновика" и рукописи до первой редакции.

Программа празднования

Как сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова, в итоговую программу празднования 225-летия со дня рождения Пушкина войдут 75 мероприятий. Ключевыми событиями станут реэкспозиция и реставрация пушкинских музеев, театральные постановки по произведениям Пушкина, гастроли театров и крупные выставки. Также запланированы фестивали и форумы, научные конференции, издания. Кроме того, запланированы и зарубежные мероприятия. Основная их часть пройдет в предстоящем году, но активная подготовка к юбилею ведется уже сейчас.

К 2024 году, как уточнила Любимова, в федеральных театрах, помимо проведения репертуарных спектаклей, планируются новые масштабные премьеры, посвященные Пушкину. Их готовят МХАТ имени М.Горького, Театр наций, Театр имени Федора Волкова, Пушкинский театральный центр в Санкт-Петербурге, Новосибирский театр оперы и балета, Псковский академический театр драмы им. А.С.Пушкина.

Федеральные музеи также организуют творческие лаборатории и научно-практические конференции, посвященные осмыслению драматургического наследия Пушкина, выставки о постановках по произведениям классика.

Голикова сообщила, что на программу реэкспозиции и реконструкции пушкинских музеев будет направлено чуть более 1 млрд рублей.

Центральным мероприятием, по ее словам, станет "Пушкинский день России" в Москве и в регионах.