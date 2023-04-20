Открылся 45-й Московский международный кинофестиваль

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Президент Московского международного кинофестиваля (ММКФ) Никита Михалков и председатель жюри основного конкурса, индийский кинематографист Рахуль Равель объявили об открытии юбилейного 45-го ММКФ.

Церемония открытия проходит в театре "Россия" в четверг вечером, передает корреспондент "Интерфакса".

"В нашем мире все меняется, иногда очень-очень быстро, особенно в последнее время. Но приятно, что неизменным, стабильным остаётся вот такой островок, огромный остров - Московский кинофестиваль. Это успокаивает во многом. Я вас поздравляю с открытием и желаю хорошего кино", - сказал помощник президента РФ Владимир Мединский на церемонии открытия.

Он также зачитал приветствие президента участникам и гостям киносмотра.

В свою очередь президент киносмотра Михалков поздравил всех собравшихся с началом фестиваля. "Из 35 стран к нам приехали, не побоялись, спасибо всем. Поэтому хочу вас поздравить с началом 45-го московского фестиваля", - сказал Михалков.

Председатель жюри основного конкурса Равель отметил, что гордится возможностью возглавить жюри ММКФ, отметив, что "этот момент навсегда останется в моей памяти".

"Мои коллеги по жюри также выдающиеся деятели кино (...) вместе мы сделаем все возможное, чтобы распределить награды наилучшим образом", - сказал Равель.

В свою очередь, как написала в своем официальном телеграм-канале министр культуры РФ Ольга Любимова, "открытие ММКФ - всегда ожидаемое и значимое событие в культурной жизни нашей страны". Она также выразила уверенность, что "фестиваль порадует зрителей интересной программой и, конечно, станет площадкой для новых художественных замыслов".

Спецприз для артистки Ирины Купченко

В рамках ММКФ специальный приз за покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы К.С.Станиславского "Верю. Константин Станиславский" вручили народной артистке РСФСР Ирине Купченко.

"Вообще скрипки - они все одинаковые (...) скрипки все похожи друг на друга, но есть "Страдивари". И это Купченко", - сказал Михалков, вручая награду артистке.

Купченко поблагодарила за награду организаторов фестиваля. Также она поблагодарила зрителей, отметив, что без зрителей не было бы актеров.

"Это такая премия, у которой такая громкая формулировка, что это вызывает смешенные чувства - мания величия с комплексом неполноценности. Потому что, другие может заблуждаются, но я-то знаю точно, что я в профессиональном смысле ни что иное, как плод усилий огромного количества людей. Это и авторы, и режиссеры, и партнеры, и всем им я благодарна", - сказала Купченко.

Купченко - актриса театра и кино, народная артистка РСФСР, ведущая актриса Государственного академического театра имени Е. Б. Вахтангова. Дебютировала в кино в 1969 году, исполнив роль Лизы Калитиной в фильме Андрея Кончаловского "Дворянское гнездо". В 1970 году окончила Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина, в том же году принята в труппу Государственного академического театра имени Е. Б. Вахтангова.

Сыграла в таких картинах, как "Романс о влюблённых", "Чужие письма", "Странная женщина", "Обыкновенное чудо". Широкую известность ей принесла главная роль в мелодраме "Одинокая женщина желает познакомиться".

Московский международный кинофестиваль

ММКФ - второй после Венецианского старейший кинофестиваль мира. Впервые ММКФ состоялся в 1935 году. Тогда он назывался "Советский кинофестиваль в Москве". Председателем жюри первого фестиваля был Сергей Эйзенштейн. Киносмотр регулярно проводится с 1959 года. До 1999 года ММКФ проводился раз в два года, затем - ежегодно. Смотр традиционно проводился в июне, но в 2018 году он был перенесен на апрель из-за Чемпионата мира по футболу. После этого было принято решение, что ММКФ будут проводить в апреле на постоянной основе.

В этом году фестиваль пройдет с 20 по 27 апреля. В основной конкурс вошли 11 картин.