Бейонсе стала обладательницей наибольшего числа "Грэмми" в истории

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Американская певица Бейонсе стала обладательницей 32 премий "Грэмми", опередив по этому показателю ныне покойного дирижера сэра Георга Шолти, получившего 31 награду Национальной академии искусства и техники грамзаписи США. Об этом сообщает CNN.

Бейонсе получила две награды во время предварительного шоу в номинациях "Лучшая танцевальная/электронная запись" за трек Break My Soul и "Лучшее исполнение в стиле R&B" - за Plastic Off the Sofa.

В ходе основной церемонии она была награждена за альбом Renaissance в номинации "Лучший танцевальный/электронный музыкальный альбом" и за композицию CUFF IT - в номинации "Лучшая песня в стиле R&B".

65-я церемония вручения премии "Грэмми" в Лос-Анджелесе на стадионе Crypto.com Arena.