Кевин Спейси отверг новые обвинения в домогательствах

Кевин Спейси Фото: Chris J Ratcliffe/Getty Images

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Американский актер Кевин Спейси отверг новые обвинения в приставаниях и непристойном поведении, которые высказали несколько мужчин в документальном фильме. Премьера фильма должна состоятся на британском телеканале на следующей неделе, сообщает Associated Press.

Спейси дал интервью журналисту Дэну Вуттону и подчеркнул, что никогда на нарушал закон.

"Я не смогу снова через это пройти. Не могу допустить безосновательных нападок на меня", - подчеркнул актер.

В июле 2023 года суд Лондона признал Спейси невиновным по делу о сексуальных преступлениях. Это была уже вторая его победа в суде после того как в 2022 году суд в США оправдал актера по делу об обвинениях со стороны актера Энтони Рэппа.

В документальный фильм, как предполагается, войдет несколько свидетельств о событиях с 1976 по 2013 год.

Спейси подчеркнул в интервью, что несет ответственность за свои действия, но не будет отвечать и приносить извинения кому-то, кто распространяет ложь о нем. Актер отметил, что никогда не обещал никому помощи в карьере в обмен на сексуальные отношения.

Актер констатировал, что некоторые мужчины считали, что он будем помогать им, но сам он никогда ничего подобного не обещал.

Спейси также сообщил в соцсетях, что обращался к руководству телеканала с просьбой дать ему более семи дней, чтобы подготовить ответ на высказанные обвинения, но получил отказ.

Карьера Спейси оказалась в подвешенном состоянии после 2017 года, когда первые обвинения были высказаны в его адрес. В частности, обладатель двух "Оскаров" потерял главную роль в сериале "Карточный домик".