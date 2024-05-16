Ушел из жизни художник Сергей Андрияка

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Российский живописец, народный художник РФ Сергей Андрияка умер на 66-м году жизни, сообщили "Интерфаксу" в Российской академии художеств.

"Российская академия художеств с прискорбием сообщает о том, что скончался народный художник РФ, академик Российской академии художеств Сергей Андрияка", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что пока неизвестны время и дата прощания с художником.

Сергей Андрияка - советский и российский художник-акварелист и педагог, действительный член Российской академии художеств. Основатель и руководитель Школы акварели, а также Академии акварели и изящных искусств своего имени.

Участник многих московских, региональных и зарубежных выставок (с 1985 года их состоялось более тысячи). Его работы находятся в крупнейших музеях мира и частных собраниях.