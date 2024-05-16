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Прощание с Андриякой пройдет 17 мая в Академии акварели и изящных искусств

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Прощание с народным художником РФ Сергеем Андриякой пройдет 17 мая в Академии акварели и изящных искусств, ректором которой он был, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Академии.

"17 мая с 12:00 до 18:00 состоится прощание с Сергеем Николаевичем Андриякой в Академии акварели и изящных искусств по адресу: ул. Академика Варги, 15", - сказали в пресс-службе.

Российский живописец, народный художник РФ Сергей Андрияка скончался в возрасте 65 лет, сообщили "Интерфаксу" в Российской академии художеств. Он родился 14 июля 1958 года, стал советским и российским художником-акварелистом и педагогом, действительным членом Российской академии художеств. Андрияка - основатель и руководитель Школы акварели, а также Академии акварели и изящных искусств своего имени.

Андрияка участвовал во многих московских, региональных и зарубежных выставках (с 1985 года их состоялось более тысячи). Его работы находятся в крупнейших музеях мира и частных собраниях.

Сергей Андрияка
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