Минкультуры РФ отказалось выдать прокатное удостоверение на фильм "Краш"

Фильм под другим названием был представлен на питчинге в 2019 году, а в 2021 году обнаружилось несоответствие сценария заявленному

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму "Краш" из-за полного совпадения представленной в ведомство копии фильма с фильмом "Трэш", производство которого было прекращено из-за несоответствия сценария тому, на которое было выдано финансирование из бюджета.

"В выдаче прокатного удостоверения на фильм "Краш" было отказано по результатам проверки Минкультуры России комплекта документов, представленных ООО "Кинокомпания "Север" для получения прокатного удостоверения на фильм "Краш", в ходе которой установлено, что представленная копия фильма полностью соответствует первой копии фильма "Трэш" (...), на производство которого была предоставлена субсидия из федерального бюджета", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

В министерстве заявили, что производство фильма "Трэш" не было осуществлено, так как фильм не соответствовал сценарию, заявленному в рамках субсидийного соглашения, "в связи с чем Минкультуры России в одностороннем порядке расторгнуто соглашение о предоставлении субсидии".

Также в ведомстве сообщили, что решением Петроградского районного суда Санкт-Петербурга в ноябре 2023 года с компании "Север" была взыскана субсидия и проценты за ее пользование.

Судебное заседание Арбитражного суда Москвы по рассмотрению исковых требований об отказе в выдаче прокатного удостоверения на фильм "Краш", поданных компанией "Север", назначено на 3 июня.

Как уточнили в Минкультуры РФ, фильм "Треш" - новое название фильма "Храни меня, мой инстаграм" (Instagram - принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Фильм был представлен на питчинге Минкультуры РФ в 2019 году Олегом и Владимиром Пресняковыми.

Позже картина получила субсидию Минкультуры в размере 25 млн рублей. Однако, сценарий фильма в процессе съемок претерпел изменения. Согласно картотеке дел Арбитражного суда, в 2021 году Минкультуры РФ, получившее копию фильма, установило, что его содержание не соответствует сценарию, представленному для участия в отборе на получение субсидии, в связи с чем Минкультуры РФ не приняло данный фильм и потребовало в кратчайшие сроки вернуть субсидию. В ноябре 2023 году средства были взысканы с компании "Север" через суд.

Также, согласно картотеке Арбитражного суда, компания "Север" через суд пытается оспорить отказ Минкультуры РФ в выдаче прокатного удостоверения.